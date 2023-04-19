Журналісти виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим маршрутом і могли збирати інформацію про вразливі інфраструктурні і енергетичні об'єкти.

Російські розвідувальні кораблі, ймовірно, здійснюють підготовку перед диверсією проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів (офшорних вітрових турбін, газопроводів, силових кабелів тощо) у Балтійському і Північному морях, свідчить спільне розслідування суспільних мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

За даними розвідувальних служб і експертів, Росія проводить картографування енергетичних об’єкти у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Його виконують велика кількість військових і цивільних кораблів, які плавають навколо.

Метою цієї діяльності, як вважається, є планування диверсій проти скандинавських країн. Наприклад, шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

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"У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство", – каже керівник контррозвідки Андерс Хенріксен із Служби поліцейської розвідки Данії.

В північних водах плавають численні російські "кораблі-привиди" із вимкненими передавачами AIS, які сповіщають про місцезнаходження судна. Журналісти проаналізували мільйони сигналів AIS, надісланих кораблями через відкриті дані, щоб знайти російські судна з підозрілою схемою плавання.

Один з таких – корабель ВМС Росії "Адмірал Володимирський", який нібито займається морськими дослідженнями, але також використовується для розвідувальної роботи.

В листопаді 2022 року він обійшов акваторію Каттегат, не повідомляючи своє місцезнаходження зовнішньому світу. Його переміщення із озброєними людьми в бронежилетах вдалося на камеру зафіксувати журналістам, які підпливли до судна на човні. Перехоплений радіозв’язок показує, що "Адмірал Володимирський" протягом місяця плавав навколо Балтійського моря, Великого Бельта, Каттегату та Північного моря.

"Маршрут корабля пролягав повз наявні та майбутні офшорні вітроелектростанції, де він простояв кілька днів. … За оцінками розвідників і експертів, метою місії "Адмірала Володимирського" в наших водах була підготовка диверсій, щоб Росія мала можливість паралізувати енергопостачання в тому числі в Північно-Західній Європі", – йдеться в розслідуванні.

Джерело в західній розвідці, коментуючи пересування судно, зазначило, що це – частина підготовки Росії до "великої війни з НАТО". Восени російський військово-морський корабель був помічений біля морських вітрових електростанцій та іншої критичної інфраструктури біля Бельгії та Нідерландів. Аналітик Х. І. Саттон припускає, що під час виконання цього маршруту "Адмірал Володимирський", ймовірно, наніс на карту електрокабелі на морському дні на морських вітрових електростанціях у пошуках вразливих місць.

Утім це не єдиний російський "корабель-привид". Журналісти виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим маршрутом. Експерти припускають, що всі ці кораблі могли виконувати конкретні місії (розміщувати морські міни, наносити на карту трубопроводи, кабелі зв’язку тощо). Зібрана "привидами" інформація надсилається в систему розвідки, де до них може отримати доступ, серед іншого, російська програма підводної війни під назвою GUGI.

"GUGI — це військова організація та військова програма в Росії, яка має намір нанести на карту західну інфраструктуру на морському дні, і вони мають надводні судна, підводні та підводні судна для виконання цих операцій", — каже керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес.

Росія може використовувати для збору даних сотні суден – від цивільних дослідницьких суден до вантажних суден і рибальських траулерів. Приміром, цивільні судна можуть використовуватися для мінування. Диверсії на об’єктах, якими цікавилась Росія, кажуть експерти, можуть завдати серйозної шкоди критичній інфраструктурі Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Вибухи на російських газопроводах Північний потік

У вересні 2022 року на російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" сталися вибухи.

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив у цьому "англосаксів". В ЄС натомість заявили, що це результат навмисних дій. Слідчі Швеції, однієї з країн, що розслідують інцидент, виявили в районі вибухів сліди вибухівки і сторонніх предметів.

Правоохоронці Швеції називають інцидент грубим саботажем у міжнародних водах, спрямованим проти інфраструктури.

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