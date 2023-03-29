У Стокгольмі обурені спробою впливу Москви на політику безпеки Швеції.

Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла в країні Віктора Татаринцева через погрози з боку Росії. У Стокгольмі заявили, що політику безпеки країни визначає лише шведський уряд, йдеться про членство в НАТО.

Видання Nyheter пише, що раніше російське посольство опублікувало повідомлення про те, що Швеція стане законною ціллю для Російської Федерації, якщо країна стане членом НАТО.

"МЗС викличе російського посла, щоб той чітко виступив проти цієї явної спроби впливу", - заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

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При цьому дипломат вказав, що політику безпеки країни визначає лише її уряд і ніхто інший.

Членство Швеції в НАТО - що відомо

Швеція довгий період дотримувалася нейтрального статусу, але після вторгнення Російської Федерації в Україну разом з Фінляндією подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу, щоб себе убезпечити.

На шляху до НАТО уряди Швеції та Фінляндії зіткнулися з опором Туреччини та Угорщини. В Анкарі 26 березня заявили, що Туреччина "залишила відкритими двері" для Швеції, але Стокгольм повинен показати свою рішучість. Водночас Будапешт затягує процес розгляду шведської та фінської заявок на членство в Альянсі та вимагає "більше поваги".

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