Росія діє як безпосередньо від свого імені, так і через своїх агентів.

Росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО. Про це заявив глава Служби військової розвідки і безпеки Швеції Томас Нільссон в інтерв'ю виданню SVT.

"Вони хочуть впливати на громадську думку і ухвалення рішень в Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим стрижнем: нашою демократією і нашим способом життя, який ми самі вибрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", – заявив він.

За словами Нільссона, за російськими гібридними операціями проти Швеції стоїть як безпосередньо російська держава, так її довірені особи.

"Щось ви (держава Росія – УНІАН) робите самі, щось робите через [своїх] представників. Ми бачили, що ви вкладаєте ресурси і дієте", – пояснив глава шведської розвідки.

Прикладом такого впливу на Швецію Нільссон вважає публічні заяви офіційних осіб Росії про "військово-технічні заходи" у разі вступу Швеції до НАТО. Також він заявив, що протягом минулого року на ряді об'єктів, що охороняються в Швеції були затримані певні "іноземні громадяни" і після передані поліції.

Проблеми членства Швеції в НАТО - останні новини

У минулому році на тлі російського нападу на Україну Швеція і Фінляндія вирішили відмовитися від свого традиційного нейтралітету і подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина чинила опір прийому їх в Альянс.

За деякими даними, Росія спеціально влаштовувала в Швеції антитурецькі провокації, щоб Анкара не давала своєї згоди на вступ цієї країни до НАТО. Зрештою турки схвалили членство Фінляндії в Альянсі, але не Швеції.

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