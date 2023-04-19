За оцінками ООН, до середини 2023 року в Індії буде на 2,9 мільйона людей більше, ніж у Китаї.

Індія наблизилася до того, щоб стати найбільш густонаселеною країною в світі, обігнавши Китай. До середини 2023 року населення Індії перевищить китайське майже на 3 мільйони людей.

Згідно з "Доповіддю про стан народонаселення світу" Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA), населення Індії оцінюється в 1,4286 млрд осіб, у порівнянні з 1,4257 млрд населення Китаю. Про це пише Reuters.

США займають третє місце з розрахунковим населенням в 340 мільйонів чоловік, свідчать дані в звіті, що відображає інформацію станом на лютий.

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Експерти з народонаселення, які використовують попередні дані ООН, прогнозували, що Індія перевершить Китай цього місяця, але в останньому звіті UNFPA не вказано дату.

Чиновники ООН заявили, що неможливо вказати дату через невизначеність даних із Індії та Китаю, оскільки останній перепис населення Індії проводився в 2011 році, а новий мав відбутися в 2021 році, але був відкладений через пандемію COVID-19.

Хоча на обидві країни припадатиме більше третини світового населення в 8,045 мільярда, збільшення кількості людей в обох країнах сповільнюється, хоча в Китаї це відбувається набагато швидше, ніж в Індії.

Згідно з урядовими даними, щорічний приріст населення Індії становить у середньому 1,2% з 2011 року порівняно з 1,7% у попередньому десятилітті.

Громадське опитування, проведене UNFPA для звіту за 2023 рік, показало, що найпоширенішою думкою в Індії, а також у Бразилії, Єгипті та Нігерії було те, що населення в кожній країні "занадто велике, а рівень народжуваності занадто високий", йдеться у звіті.

"Результати опитування в Індії свідчать про те, що стурбованість населення проникла в широкі верстви суспільства. Проте, чисельність населення не повинна викликати занепокоєння або тривогу. Замість цього її слід розглядати як символ прогресу, розвитку і прагнень, якщо дотримуються індивідуальні права і вибір", - заявила в своїй заяві представник UNFPA в Індії Андреа Войнар.

Чисельність населення в світі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть. Очікується, що історичний поворот розпочне тривалий період зменшення кількості громадян із серйозними наслідками для його економіки та світу.

Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю може скоротитися на 109 мільйонів людей, що більш ніж у три рази перевищує їх попередній прогноз в 2019 році. Місцеві демографи нарікають, що такими темпами Китай постарішає раніше, ніж розбагатіє.

Тим часом, згідно з даними сервісу Countrymeters, у серпні минулого року загальна чисельність населення світу досягла позначки в 8 мільярдів чоловік. З них 50,5% - чоловіки та 49,5% - жінки. У Китаї та Індії проживає близько 36% населення всієї нашої планети.

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