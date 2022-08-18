Тепер перервати вагітність в країні можна буде тільки за медичними показаннями.

В Китаї оголосили про введення часткової заборони на аборти в спробі зупинити стрімке падіння народжуваності в країні.

Як повідомляє Бі-бі-сі, народжуваність в КНР, яка останні десятиліття намагалася обмежити стрімке зростання чисельності населення, зараз знаходиться на рекордно низькому рівні. Населення все більше старіє, і уряд вживає рішучих заходів, щоб виправити ситуацію.

Згідно з рекомендаціями чиновників охорони здоров'я, перервати вагітність в Китаї можна буде тільки за медичними показаннями. Китайська влада також обіцяє розширити соціальну допомогу для матерів і зробити лікування безпліддя більш доступним.

Національна комісія вважає, що нова міра сприятиме "довгостроковому збалансованому розвитку населення".

Очікується, що цього року народжуваність в Китаї впаде до рекордно низького рівня: згідно з прогнозами, в країні з'явиться на світ менше 10 млн дітей (минулого року в Китаї народилося 10,6 млн дітей, що було на 11,5% менше, ніж роком раніше).

За прогнозами ООН, в 2023 році Індія обжене Китай, ставши найбільш густонаселеною країною в світі.

Згідно з даними Інституту Гутмахера, досі Китай був одним зі світових лідерів за кількістю абортів. За інформацією Інституту, в КНР близько 78% незапланованих вагітностей закінчуються абортами (середній показник у світі - 61%).

За даними китайської влади, в період з 2015 по 2019 роки в КНР проводилося в середньому 9,5 млн абортів щорічно. Інститут Гутмахера оцінює кількість абортів за той же період в 17,7 млн щорічно.

Китай також страждає від серйозного гендерного дисбалансу через культурні уподобання у бік хлопчиків: минулого року чоловіків у країні було на 37 млн більше, ніж жінок.

Скорочення народжуваності в Китаї призвело до демографічного старіння населення. Згідно з даними Департаменту ООН з економічних і соціальних питань, чисельність населення КНР до 2025 року почне скорочуватися.

З 1980 по 2015 рік в Китаї діяла політика "одна сім'я - одна дитина". У 2016 році влада КНР дозволила сім'ям мати до двох дітей, ще через п'ять років допустима кількість дітей в сім'ї була збільшена до трьох.

В рамках нової політики щодо збільшення народжуваності влада обіцяє поліпшити медичне страхування для жінок, збільшити декретну відпустку і виділити додаткові кошти на третю і наступну дитину.

Чиновники охорони здоров'я планують включити допоміжні репродуктивні технології в національну медичну систему. Такі технології, як ЕКО, зазвичай коштують дуже дорого в Китаї і недоступні для незаміжніх жінок.

Правозахисники вважають, що заборона на переривання вагітності матиме негативний вплив на мільйони жінок.

"Мова йде про порушення репродуктивних прав і тілесної автономії жінок, - заявив фахівець з КНР в правозахисній організації Amnesty International Алкан Акад. - Змушувати когось виношувати дитину всупереч його волі - з якої б то не було причини - це пряме порушення прав людини".

"Китайська влада повинна поважати життя людей і припинити агресивний і каральний контроль над їх сексуальними і репродуктивними правами", - додав Акад.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня сервіс Countrymeters оприлюднив дані про те, що загальна чисельність населення Землі досягла позначки в 8 млрд осіб. З них 50,5% - чоловіки і 49,5% - жінки.

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