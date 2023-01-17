За прогнозами фахівців, до 2050 року населення Китаю може скоротитися на 109 мільйонів людей.

У 2022 році вперше за 60 років скоротилося населення Китаю. За прогнозами фахівців, якщо ця тенденція продовжиться, вона викличе серйозні наслідки для економіки країни і світу в цілому.

Як пише Reuters з посиланням на Національне бюро статистики країни, населення Китаю скоротилося приблизно на 850 тисяч людей та на сьогодні становить 1,41 млрд людей.

Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю може скоротитися на 109 мільйонів людей, що більш ніж втричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році. Місцеві демографи нарікають, що такими темпами Китай постаріє раніше, ніж розбагатіє.

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Минулого року рівень народжуваності в Китаї становив лише 6,77 народжень на 1000 людей, порівняно з 7,52 народжень у 2021 році, що є найнижчим показником народжуваності.

Зазначається, що велика частина демографічного спаду є результатом політики Китаю щодо однієї дитини, яку він запровадив у період з 1980 до 2015 року, а також істотних витрат на освіту, через які багато китайців відмовлялися мати більше однієї дитини в сім'ї.

У Китаї впала народжуваність - що повідомлялося

Влітку 2022 року у Китаї оголосили про запровадження часткової заборони на аборти у спробі зупинити стрімке падіння народжуваності в країні.

Зазначалося, що народжуваність у КНР перебуває на рекордно низькому рівні. Населення все більше старіє, і уряд таким чином намагається вживати рішучих заходів, щоб виправити ситуацію.