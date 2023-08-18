Вони вважають, що масові протести в РФ малоймовірні.

У російському суспільстві поширюється відчуження і апатія, вони хочуть дистанціюватися від політичних процесів в країні. До такої думки прийшли в Бюро захисту Конституції Латвії.

Хоч путінський режим і піддався випробуванням після початку повномасштабної війни, він залишається стабільним. Тим часом в суспільстві наростає соціальна апатія, деполітизація і взаємна недовіра.

На їхню думку, військовий переворот ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина не зробив негативного впливу на громадську думку про режим Путіна, а підтримка Міністерства оборони зросла в кілька разів.

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У Бюро вважають, що протести в Росії виключати не можна, проте вони малоймовірні. "Російське суспільство в цілому утримується від залучення в конфліктні ситуації між російськими елітними групами, а скоріше виступає в ролі обережних зовнішніх спостерігачів ситуації, підлаштовуючись під тих, хто виграв", - йдеться в звіті.

До більш широкої ескалації конфліктів у суспільстві може призвести етнічна напруженість, непопулярні рішення або політично значущі події, такі як оголошення загальної мобілізації або кричущі порушення під час проведення президентських виборів.

"У будь-якому випадку ці події навряд чи призведуть до масштабних заворушень або нестабільності російського режиму, а скоріше створять тимчасові потрясіння", - зазначили вони.

Настрої в Росії: останні новини

Згідно з опитуванням, проведеним "Левада-центром" навесні, підтримка повномасштабної війни у Росії тільки виросла за весь цей час. Продовження загарбницької війни підтримують 75% опитаних.

Крім того, в Росії зросла кількість доносів, росіяни активно скаржаться поліції на людей з антивоєнною позицією і на "порушників". Повідомлялося про людину, яка написала понад 700 доносів на своїх співгромадян.

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