Жінка каже, що доносительство у неї "в крові".

Росіянка написала на своїх співгромадян понад 700 доносів.

Як повідомляє російський антополог Олександра Архипова в Facebook, вона зв'язалася з цією жінкою після того, як та написала на неї скаргу. К. називає себе "професійним неоплачуваним донощиком" і каже, що за перший рік повномасштабної війни в Україні написала до органів влади та різних організацій 764 доноси.

Жінка порівнює значення своїх доносів "з ефектом від використання підводних човнів для знищення суден". "Число потоплених суден противника завжди було незначним, але страх перед можливою атакою змушував противника скорочувати число рейсів", - сказав вона.

Відео дня

Донощиця каже, що "працює" за схемою 2 через 2. "2 дні я переглядаю всі відео з ютуб-каналів "Дождя", "Радио Свобода", "Дойче Велле" і "Настоящее время", а наступні 2 дні відпочиваю (важко морально дивитися тільки одні новини)... Я відзначаю на відео тих громадян Росії, хто там виступає і проживає в Росії - наприклад, викладач вузу, який дав коментар, шкільний учитель і т.п.", - написала вона Архиповій.

Свій діяльність вона пояснює тим, що не хоче виплачувати репарації Україні після поразки у війні. "Справа в тому, що українська влада з перших днів твердять про те, що Росія "повинна" буде їм заплатити "репарації". Московські чиновники себе точно не скривдять, а ось з провінції збиратимуть "репарації", плюс як в 90-і роки скоротять силові структури. Це означає, що в моєму місті буде величезне безробіття і його сестра - злочинність, оскільки серед злочинців завжди переважають непрацюючі. Плюс все різко подорожчає. Це означає, що мені доведеться набагато більше працювати, ніж сьогодні, набагато гірше харчуватися", - сказала вона.

Жінка каже, що доносительство у неї "в крові". "Мій дід був радянським офіцером на фронті з 1942 по 1945 роки. Він був сексотом НКВС, в чому мені сам мені відверто говорив. Мені довелося з ним жити в одній квартирі протягом майже 20 років і він активно використовував інструментарій скарг для отримання від влади того чи іншого", - процитувала її Архипова.

Доноси в Росії

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Росії все частіше з'являються новини про донощиків.

Наприклад, в Підмосков'ї 65-річний чоловік написав скаргу на школярку, яка була одягнена в речі синьо-жовтого кольору. А в Москві жінка написала донос на 8-річну дівчинку, яка зняла на відео, як мне намальований прапор РФ і показує малюнок українського прапора.

За даними The Moscow Times, в країні різко зросла кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" російської армії саме через доноси.

Влітку в Роскомнадзорі хвалилися, що в першому півріччі отримали 144 835 звернень від росіян, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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