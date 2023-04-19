У Росії суд оштрафував пенсіонерку на 40 тисяч рублів за те, що вона "вихваляла" президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє російський центр захисту прав людини "Меморіал", у грудні 70-річна москвичка Ольга Слєгіна відпочивала в санаторії ФСВП. Під час суперечки з офіціанткою вона сказала: "Зеленський - гарний молодий чоловік з хорошим почуттям гумору, всі раніше сміялися над його жартами". Також жінка запитала, чи не кричать тут українці, як у Москві, "Слава Україні".
Пізніше пенсіонерці повідомили, що на неї заявили в поліцію три людини через те, що вона нібито "вихваляла Зеленського". Один з поліцейських сказав їй, що вона не має права вихваляти "ворога".
Вчора Щербинський районний суд Москви виніс їй вердикт - жінку оштрафували на 40 тисяч рублів за "дискредитацію" російської армії. Зазначається, що засідання тривало не більше 5 хвилин.
Доноси в Росії - останні новини
Після повномасштабного вторгнення РФ у Росії зросла кількість доносів. Крім того, в країні ввели закон, що встановлює кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про російську армію.
Журналісти The Moscow Times повідомляли, що кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" армії РФ, збільшилася через доноси.
Колишній співробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що у РФ налічується близько 4,5 мільйона стукачів.
Нещодавно російський антополог розповіла про жінку, яка написала понад 700 доносів через те, що не хоче платити репарації Україні.