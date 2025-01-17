Мова йде про патрульний літак Atlantique 2.

Російські військові засвітили радаром зенітного ракетного комплексу С400 літак НАТО, що патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем.

Про це у мікроблозі X повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, французький морський патрульний літак Atlantique 2 став об'єктом залякування з боку Росії - його засвітили радаром управління вогнем:

"Ці агресивні дії Росії є неприйнятними. Наші збройні сили продовжуватимуть діяти для захисту свободи навігації в міжнародному повітряному і морському просторах".

НАТО патрулює Балтійське море

Як відомо, наприкінці 2024 року між Фінляднією та Естонією вийшов з ладу підводний енергокабель. У причетності до аварії звинуватили пов'язаний з російським "тіньовим флотом" нафтовий танкер.

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Після цього у Північноатлантиному Альянсі ухвалили рішення посилити свою свою військову присутність у Балтійському морі. Відомо, що Швеція має надати для цієї місії до трьох військових кораблів.

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