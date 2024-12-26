Берегова охорона відвела його у фінські води.

Фінська берегова охорона взяла під контроль нафтовий танкер, який підозрюють у причетності до відключення ліній електропередач і телекомунікаційних кабелів, що з'єднують країну з Естонією. Судно прямувало з Росії.

Як передає Reuters, про це під час пресконференції повідомили директор Національного бюро розслідувань Фінляндії Робін Лардо та комісар нацполіції Ілкка Коскімакі. Судно Eagle S зареєстроване на Островах Кука, митна служба конфіскувала вантаж, заявивши, що танкер належить до російського "тіньового флоту":

"З нашого боку ми розслідуємо серйозний саботаж. Наскільки ми розуміємо, пошкодження були спричинені якорем судна, яке перебуває під слідством".

Оператор Fingrid повідомив, що відключення лінії Estlink 2 потужністю 658 мегават сталося вчора опівдні. Ремонт 170-кілометрового трубопроводу займе місяці, інцидент підвищує ризик дефіциту електроенергії взимку. Наразі між Фінляндією та Естонією працює лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт.

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Обрив підводного кабелю у Балтійському морі

Нагадаємо, про інцидент у морі повідомив прем'єр Фінляндії Петтері Орпо. Влада одразу розпочала розслідування, попередивши, що обрив не вплине на постачання електроенергії.

У Fingrid заявляли, що з'ясовують причини інциденту та не виключають, що мова може йти про акт вандалізму.

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