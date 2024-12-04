Вертоліт виконував звичайний розвідувальний політ, кажуть в Берліні.

У Балтійському морі стався інцидент між німецьким військовим гелікоптером, який виконував розвідувальний політ, та російським кораблем. Екіпаж російського корабля "вів вогонь сигнальними боєприпасами". Про це пише Welt.

Зазначається, що про інцидент стало відомо від міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, яка коротко згадала про нього на полях засідання НАТО в Брюсселі. Подробиць вона не повідомила, зокрема не відомо, коли саме стався цей інцидент.

"Використання сигнальних боєприпасів поширене лише в екстрених ситуаціях. Бербок зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які беруть участь в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну Росії проти України", – пише Welt.

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Бербок також заявила, що НАТО має посилити моніторинг акваторії біля підводних трубопроводів і кабелів зв’язку у Балтійському морі. Причиною вона назвала збільшення гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Останні інциденти в Балтійському морі

За останні тижні сталися принаймні два окремі інциденти із пошкодженням оптоволоконних кабелів у Балтійському морі. У першому випадку був пошкоджений кабель, який проходить між Швецією та Литвою, в іншому випадку постраждав кабель, що поєднує Фінляндією з Німеччиною.

У першому випадку головним підозрюваним є китайське судно "Yi Peng 3", яке пройшло повз кабелі у той час, коли вони вийшли з ладу. За даними журналістів-розслідувачів, саме під час проходження зони із кабелями судно почало робити дивні маневри.

У другому випадку начебто сталася випадковість. У фінській поліції заявили, що у них немає підстав підозрювати злочинну діяльність. Начебто пошкодження було спричинене будівельними роботами.

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