При цьому Фіцо наголосив, що Словаччина не надсилатиме своїх військових на територію України.

Кілька країн НАТО і ЄС розглядають можливість введення військ в Україну, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Як пише Sky News, Фіцо сказав, що "не може сказати, з якою метою і що вони там будуть робити", але дізнався про це з нотаток у рамках підготовки до зустрічі європейських лідерів у Парижі.

"Я обмежуся тим, що ці тези означають, що низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість введення своїх військ в Україну на базі двосторонніх угод", - сказав він.

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При цьому, за його словами, такий крок призведе до ескалації.

Фіцо наголосив, що Словаччина не надсилатиме своїх військових на територію України, натомість запропонує Україні можливість навчати українських військових, зокрема. підрозділів розмінування, на своїй території.

Фіцо також заявив, що хоче відкрити тему мирного плану в Парижі. "Як це можливо, що у нас є військовий план, але немає мирного?", - сказав прем'єр Словаччини.

Зустріч європейських лідерів у Парижі

Сьогодні президент франції Еммануель Макрон збирає у Парижі понад 20 західних лідерів, щоб послати сигнал Росії щодо неослабної європейської підтримки України.

Як зазначають джерела, робоча зустріч не буде приводом для оголошення про нові поставки зброї в Україну, а радше для мозкового штурму з пошуку шляхів підвищення ефективності на місцях, а також посилення координації між союзниками і Україною. Однією зі сфер, де може бути досягнутий прогрес, є питання закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країн з метою поставки в Україну.

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