Такий крок має на меті зупинити Росію від розширення війни за межі України.

Протягом кількох найближчих місяців НАТО планує прискорити зусилля зі накопичення обладнання вздовж східного краю альянсу та планує розмістити там десятки тисяч військових. Вони зможуть прийти на допомогу союзникам у короткі терміни.

Як пише Politico, такий крок має на меті зупинити Росію від розширення війни за межі України. Проте, щоб його реалізувати, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, кращу інфраструктуру, а також велику кількість дороговартісної зброї, обладнання та боєприпасів.

Зазначається, що на тлі занепокоєння обсягами власних запасів зброї, що виникло у деяких країнах, а також гострою потребою України у великій кількості снарядів, є ризик, що не всі союзники по НАТО зроблять внесок у нові плани альянсу посилити східний край.

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"Якщо нема когось, хто готує страву і каже всім, що принести, тоді всі принесуть картопляні чіпси, тому що картопляні чіпси дешеві, їх легко придбати. Нації радше принесуть картопляні чіпси", – навів приклад колишній заступник помічника міністра оборони США з питань європейської політики та політики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд молодший.

Видання наголошує, що це виклик, з яким НАТО стикалося в минулому. Експерти побоюються, що це може стати постійною проблемою для альянсу, оскільки війна Росії проти України затягується на другий рік. У той час, поки США та ЄС будують плани отримати більше зброї, процес поповнення запасів неминуче займе час.

"Це може завадити прагненням НАТО. Військові лідери цієї весни подадуть оновлені регіональні плани оборони, які мають допомогти переглянути те, як альянс захищає 1 мільярд своїх громадян. Цифри будуть великими, і чиновники висувають ідею про до 300 тисяч військових НАТО, необхідних для того, щоб допомогти запрацювати новій моделі. Це означає багато координації та умовлянь", – йдеться у матеріалі.

Війна в Україні: роль НАТО

28 лютого 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України альянс надав Україні допомоги на понад 100 млрд євро.

Вже у березні Столтенберг зазначив, що країни НАТО продовжать надавати підтримку Україні для перемоги у війні.

Водночас президент України Володимир Зеленський допускає, що РФ може вторгнутися в одну з країн-членів НАТО. За його словами, це повʼязано з тим, що Путіну треба показати "успіхи" своєму народові.

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