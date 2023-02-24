Президент України Володимир Зеленський допускає вторгнення Росії в одну з країн НАТО, оскільки лідеру РФ Володимиру Путіну треба буде показувати "успіхи" своєму народові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сказав під час прес-конференції. Його запитали, чи можливо, на його думку, щоб Росія вторглася в іншу країну, зокрема країну НАТО.
"Так, я вважаю, що це можливо. І це може статися", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що в Україні для Путіна масованого реваншу не вийде. "Принаймні, ми будемо боротися. І якщо буде постачання зброї - будемо більш сильними. А йому треба буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце і бажано, щоб це ще й були держави, які до цього мали вплив Москви ще за радянських часів. І де є ті чи інші негаразди, тобто ті чи інші конфлікти, сепаратні інституції. Такий, ви знаєте, приклад Молдови", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що українська розвідка перехопила документ про план змінити керівництво цієї держави.
"Давайте подумаємо, яким чином вони це можуть зробити? Я не бачу кордонів з Росією. Тобто буде висадка, де вона може бути? Ми говоримо про атаку з Придністров'я, або атаку Кишинева. І вони можуть це робити і розвивати цей напрямок", - зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що Росія весь час провокує. "Вони провокують постійно. З самого початку війни були постріли з території Придністров’я в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли", - сказав глава держави.
Зараз, за його словами, "вкидають" інше - що на кордоні Придністров'я й України нібито бачать "непорозуміння" і що Україна збирається зайти на територію Придністров’я.
"Тому я вважаю, що Росія буде добиватись якихось успіхів. Ракета перетнула повітряний простір Румунії. Тобто вони будуть робити такі кроки. Я вважаю, що бажано запобігати таким можливостям посиленням - зброя, санкції і всі відповідні кроки", - підкреслив Зеленський.
Російське втручання - ситуація в Молдові
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка здобула плани Кремля щодо дестабілізації ситуації та захоплення влади в Молдові. Ці відомості Київ тут же передав Кишиневу.
У Службі інформації та безпеки Молдови підтвердили, що отримали від України розвідінформацію про плани Кремля щодо захоплення влади в країні.
Пізніше президент Молдови Майя Санду розповіла подробиці планів Москви. Вона заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Для цього Москва може використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн. Ці люди повинні будуть атакувати урядові будівлі з метою зміни влади в країні.
Тим часом, новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я "шляхом виведення російських військ", після чого необхідні економічна і соціальна інтеграція громадян. Він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій. При цьому Речан назвав нейтралітет не більше ніж "інструментом зовнішньої політики".