Нарощування сил демонструє, що союзники по НАТО пильні і готові до дії, зазначив Міністр оборони Естонії.

НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі після недавнього пошкодження підводної інфраструктури в регіоні. Про це йдеться в заяві трансатлантичного військового альянсу, пише Euractiv.

"Посилені заходи включають додаткові спостережні та розвідувальні польоти, в тому числі з використанням морської патрульної авіації, літаків ДРЛС НАТО (AWACS) і дронів. У цей район також направляється флот з чотирьох мінних мисливців НАТО", - йдеться в заяві НАТО.

Відзначається, що два з чотирьох "мисливців за мінами" планували прибути в Таллінн у п'ятницю.

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"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт з нашими союзниками Естонією і Фінляндією, а також нашим партнером Швецією. НАТО продовжить адаптовувати свою морську позицію в Балтійському морі й зробить усі необхідні кроки для забезпечення безпеки союзників", - заявив офіційний представник НАТО Ділан Уайт.

Нарощування сил демонструє, що союзники по НАТО пильні та готові до дії, зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Це рішення не означає, що зросла військова загроза. Навпаки, це показує, що відносини між союзниками міцні, і НАТО в цілому вважає захист критично важливої інфраструктури важливим питанням", - додав він.

Пошкодження підводних комунікацій в Балтійському морі

Ці дії НАТО послідували за заявами влади про пошкодження телекомунікаційного кабелю Балтійського моря, що з'єднує Швецію та Естонію, а також фінсько-естонського трубопроводу і кабелю приблизно в один час на початку цього місяця.

Представники залучених країн заявили, що їм ще належить провести розслідування щоб зрозуміти, хто заподіяв шкоду, чи було це випадково або ж навмисно.

НАТО, Європейський Союз і національні уряди зробили захист підводних трубопроводів і кабелів своїм високим пріоритетом після того, як вибухи у вересні 2022 року пошкодили трубопроводи "Північного потоку" на дні Балтійського моря. Слідчі заявили, що ці вибухи були актом саботажу, але ще не знайшли, хто несе за це відповідальність.

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