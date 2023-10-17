Цей кабель зʼєднує Швецію та Естонію.

У Балтійському морі було пошкоджено телекомунікаційний кабель, що з’єднує Швецію з Естонією. Вочевидь, це сталося приблизно в той самий час, коли на початку жовтня було пошкоджено фінсько-естонський газопровід.

Про це пише Reuters. Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін уточнив, що пошкодження кабелю сталося за межами територіальних вод і виключної економічної зони Швеції. З тих пір кабель продовжував функціонувати.

"На даний момент ми не можемо сказати, що спричинило ці пошкодження. Але що ми можемо сказати, так це те, що це пошкодження сталося в той самий час і фізично близько до пошкодження газопроводу між Естонією та Фінляндією та телекомунікаційного кабелю між Естонією та Фінляндією, про яке повідомлялося раніше", – сказав він.

Відео дня

Атака на газопровід між Фінляндією та Естонією

10 жовтня Фінляндія оголосила про пошкодження підводного газопроводуBalticconnector, що сполучає цю країну з Естонією. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що це пошкодження не вплинуло на загальне підключення країни до газопроводу. Водночас у береговій охороні Фінляндії сказали, що трубопровід отримав значні пошкодження.

Примітно, що сейсмологи зафіксували вибух у день, коли було пошкоджено газопровід. Його локальна магнітуда становила 1,0.

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