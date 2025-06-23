Генсек Альянсу додав, що шлях України до НАТО залишається незворотнім.

Україна отримає понад 35 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги на наступний рік. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції перед початком щорічного саміту альянсу, який відбудеться в Гаазі.

"Я можу оголосити, що тепер, згідно з новими оцінками, наші європейські та канадські союзники активізувалися і нададуть Україні понад 35 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги на наступний рік", – цитує його слова Politico.

Крім того, чиновник наголосив, що шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", незважаючи на публічні заяви адміністрації Трампа про те, що зруйнована війною країна не вступить до Альянсу.

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За словами генсека, НАТО, як і раніше, "рішуче намагається надати допомогу Україні", навіть незважаючи на те, що підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпалася. Він додав, що в Альянсі є згода щодо цього питання.

"Саме з цієї причини, я думаю, торік у Вашингтоні союзники по НАТО погодилися з тим, що для України існує незворотній шлях вступу до НАТО. Це вірно і сьогодні, і буде вірно в четвер після цього саміту", – констатував він.

Україна і НАТО

Як відомо, 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Президент Володимир Зеленський тоді акцентував, що Україна вже довела свою відповідність стандартам Альянсу.

Низка країн виступають проти вступу України до блоку. Серед них, зокрема, США.

ЗМІ писали, що на майбутньому саміті НАТО в Гаазі Європа піде на поступки Трампу щодо України. За даними журналістів, було ухвалено рішення про відмову від проведення засідання Ради Україна-НАТО.

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