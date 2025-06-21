Європейці не хочуть псувати Трампу настрій згадками про війну, яку він обіцяв швидко закінчити, але тільки розпалив дужче.

Країни НАТО готові піти на поступки Дональду Трампу під час саміту Альянсу в Гаазі наступного тижня. Одна з цих поступок стосується України, пише Politico.

За даними видання, лідери країн-членів НАТО готові взяти зобов’язання збільшити витрати на власну оборону до 5% ВВП. Саме цього неодноразово вимагав Трамп, критикуючи Європу за недостатній внесок у спільну оборону.

Хоча це виглядатиме, як перемога Трампа, немає гарантій, що він буде задоволеним. Справа в тому, що серед європейців існують широкі розбіжності щодо дати, до якої це зобов'язання має бути виконано. Деякі країни Європи хочуть, щоб це було визначено, як ціль на наступні кілька десятиліть, тоді як Трамп, ймовірно, очікує, що планки в 5% ВВП буде досягнуто у найближчі роки.

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Як пише Politico, попри масу розбіжностей в поглядах, серед європейців існує "широка згода", що "першочергову важливість" для них має "забезпечення задоволеності Трампа" цим самітом НАТО. Особливо в контексті російської агресії в Україні та зміщення фокусу уваги американців на Азію і Близький Схід.

"Йому мають приписати [у здобуток] ці 5 відсотків — саме тому ми проводимо саміт. Все інше впорядковується, щоб мінімізувати ризики", — сказав на умовах анонімності один європейський чиновник, пов’язаний з питаннями оборони.

Ще однією принциповою поступкою Трампу стала відмова від проведення засідання Ради Україна-НАТО. Як зауважує Politico, це рішення було ухвалене через те, що європейці бояться зайвий раз нагадувати Трампу про війну, яку він так і не зміг закінчити, хоча гучно обіцяв зробити це одразу після повернення у Білий дім.

Криза в НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що НАТО більше не відповідає сучасним викликам і "більше не має права на існування". Натомість він закликав посилити співпрацю з країнами Глобального Півдня.

Також ми розповідали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив вивести свою країну з НАТО і оголосити військовий нейтралітет через вимогу Трампа щодо значного збільшення витрат на оборону.

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