За його словами, кількох інших в'язнів з його камери вже госпіталізували з хворобою.

Ув'язнений критик Кремля Олексій Навальний сказав, що страждає від високої температури і тяжкого кашлю. А трьох з 15 в'язнів у його камері вже госпіталізували через туберкульоз.

Про це пише Reuters, нагадуючи, що 44 річний опозиціонер оголосив про голодування минулого тижня. Таким чином він протестує проти відмову керівництва в'язниці надати йому належний медичний догляд через гострий біль в спині й нозі. Соратники Навального обіцяють влаштувати протест біля в'язниці завтра, якщо його не огляне лікар, якого він сам вибере. Крім того, вони намагають, щоб ув'язненому опозиціонеру надали потрібні ліки.

Читайте такожУ Росії помер вже другий лікар омської лікарні, де рятували НавальногоДержавні ЗМІ Росії й деякі члени моніторингової групи звинуватили Навального у симулюванні своїх хвороб заради привернення суспільної уваги. Однак, Навальний і його соратники заперечують. Сьогодні він сказав, що вже третього в'язня з його камери забрали до лікарні з туберкульозом. А в нього самого теж висока температура і кашель. При цьому, навальний пожартував, що туберкульоз міг би "полегшити" його інші проблеми зі здоров'ям.

"Якщо в мене туберкульоз, тоді може він прожене болі в спині й оніміння в ногах. Це було б добре", - написав він в Instagram.

"Цитую офіційну записи про заміри температури сьогодні: "Навальний О. А., температура 38,1"", - додав він в повідомленні. При цьому опозиціонер пообіцяв продовжувати оголошене раніше голодування.

Reuters пише, що температура вище 38 градусів за Цельсієм зазвичай свідчить про лихоманку, спричинену зараженням або іншою хворобою. Адвокати Навального регулярно провідують його у в'язниці й допомагають розміщувати повідомлення в соціальних мережах.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

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Переклад: Лесь Димань