Повідомляється, що за весь час в колонії опозиціонер отримав лише дві таблетки.

У штабі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про різке погіршення його здоров'я в колонії.

Читайте такожПрихильники Навального збирають півмільйонний мітинг за країну без ПутінаПро це у своєму Telegram-каналі 24 березня написав глава мережі штабів опозиціонера Леонід Волков з посиланням на адвокатів Ольгу Михайлову та Вадима Кобзєва.

«З кінця минулого тижня він відчуває сильні болі в спині; передавав, що віднімається нога, не може на ногу наступати, при цьому за весь час він отримав дві таблетки ібупрофену. При всіх відомих нам обставинах різке погіршення його самопочуття не може не викликати крайнє занепокоєння», – зазначив Волков.

Затримання та арешт Навального: що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений в «Шереметьєво». Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі «Ів Роше». Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки та вісім місяців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц