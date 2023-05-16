Президент Франції заявив, що йшлося про підготовку військових і ракети.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не говорив про передачу Україні винищувачів. Він запевнив, що мова йшла про підготовку військових та передачу ракет.

"Я не говорив про літаки. Я говорив про ракети, я говорив про підготовку", - цитує політика видання The Guardian.

Франція також допоможе навчити українські війська з "батальйонів, які будуть відповідати за контрнаступ... і ремонтувати машини і гармати", сказав Макрон. "Франція зберігає колишню позицію: допомагати Україні чинити опір. Зараз багато чого поставлено на карту, тому що успіх цього контрнаступу буде мати вирішальне значення для здатності побудувати міцний мир".

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За словами президента Франції, ракети також допоможуть "очолити контрнаступ". При цьому Макрон запевнив, що українським військовим не буде поставлятися зброя, яка дозволить наносити удари по території Росії.

Передбачається, що це можуть бути крилаті ракети повітряного базування SCALP-EG, які ідентичні британським Strom Shadow. Однак вони цілком здатні досягати території РФ.

Зустріч Зеленського та Макрона - основні заяви

14 травня президент Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном. Глави держав обговорили потреби України для зміцнення оборони та захисту неба, а також євроатлантичну та європейську інтеграцію.

При цьому у спільній декларації за підсумками візиту Зеленського зазначено, що Франція передасть Україні бронемашини та легкі танки.

В інтерв'ю 15 травня ввечері президент Франції повідомив, що Париж відкритий для підготовки пілотів ЗСУ і навчальні програми можуть розпочатися прямо зараз. При цьому на питання, чи будуть для навчання українських пілотів задіяні Французькі літаки, Макрон заявив, що "тут немає ніяких табу".

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