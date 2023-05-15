За його словами, тренування пілотів можуть "розпочатися вже зараз".

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Франція відкрита до підготовки пілотів Збройних сил України.

"Підготовка може розпочатися вже зараз", – сказав Макрон в інтервʼю TF1. За його словами, навчання може проводитися з "європейськими країнами, які готові" приєднатися до цієї програми.

"Гадаю, з американцями зараз ведуться обговорення", – зазначив президент Франції.

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Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи будуть для навчання українських пілотів задіяні французькі літаки, Макрон заявив, що "тут немає жодних табу".

Зустріч Зеленського і Макрона: головне

У неділю, 14 травня 2023 року, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Парижа. Під час зустрічі із Еммануелем Макроном він обговорив, зокрема, питання потреб України для зміцнення обороноздатності та захисту українського неба. Крім того, лідери держав торкнулися питань щодо євроатлантичної та європейської інтеграції України.

Пізніше на сайті Офісу президента опублікували спільну декларацію Франції та України за підсумками цього візиту. У ній йшлося, зокрема, про те, що Франція передасть Україні десятки бронемашин і легкі танки. Зокрема, Україна отримає AMX-10RC.

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