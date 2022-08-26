Всі виручені від продажу кошти будуть пожертвувані на благодійність.

Аукціонний дім Christie's виставить на торги колекцію творів мистецтва, що належали співзасновнику компанії Microsoft Полу Аллену.

Цей аукціон стане найбільшим в історії: загальну вартість картин оцінюють у мільярд доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

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Колекція включає в себе роботи майстрів епохи Відродження (Боттічеллі), імпресіоністів (Ренуара), а також художників XX століття - Девіда Хокні і Роя Ліхтенштейна. Всього на аукціон, який відбудеться в США в листопаді, будуть виставлені 150 картин, написаних протягом п'яти століть.

З молотка також піде одна з картин серії "Гора Сент-Віктуар" французького художника-постімпресіоніста Поля Сезанна - її вартість оцінюють більш ніж в $100 млн.

Виручені від продажу кошти будуть пожертвувані на благодійність, як хотів того сам Пол Аллен, заявили в Christie's.

Керівник аукціонного дому Гієм Черутті зазначив, що цей аукціон буде унікальним у своєму роді.

"Надихаюча фігура Пола Аллена, надзвичайна якість і різноманітність робіт, а також пожертвування всіх доходів на благодійність - це унікальне поєднання обставин, яке зробить продаж колекції подією безпрецедентного масштабу", - сказав Черутті.

Він зазначив, що мистецтво для Пола Аллена "було важливим як з емоційної, так і з інтелектуальної точки зору".

"Ця колекція відображає різноманітність його інтересів у всій їх загадковості і красі", - сказала сестра Пола Аллена, Джоді Аллен.

Хто такий Пол Аллен

Пол Гарднер Аллен заснував компанію Microsoft разом з Біллом Гейтсом в 1975 році. Аллен пішов зі своєї посади вісім років потому після того, як у нього виявили лімфому Ходжкіна - рідкісну форму раку. Тоді йому вдалося перемогти хворобу.

Після відходу з Microsoft, в 1986 році, Пол Аллен заснував компанію Vulcan разом зі своєю сестрою Джоді. Фірма займалася різними напрямками бізнесу та благодійною діяльністю. У Аллена був багатомільярдний інвестиційний портфель, включаючи технологічні компанії та проекти в сфері нерухомості.

У 2010 році він пообіцяв пожертвувати більшу частину свого статку на благодійність після смерті. На той момент Аллен був 37-ю найбагатшою людиною в світі за версією журналу Forbes зі статком $13,5 млрд.

У 2009 році у Пола Аллена була діагностована Неходжкінська лімфома (ракове захворювання крові), від якої він також вилікувався завдяки хіміотерапії. Однак захворювання повернулося і він помер від його наслідків в 2018 році. Аллену було 65 років.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня годинник, який, як стверджується, належав нацистському лідеру Адольфу Гітлеру, пішов з молотка у США за $1,1 млн.

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