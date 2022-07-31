Єврейські лідери напередодні продажу засудили рішення виставити годинник на торги, проте аукціонний дім заявив, що його метою є збереження історії.

Годинник, який, як стверджується, належав нацистському лідеру Адольфу Гітлеру, пішов з молотка в США за $1,1 млн.

Його придбав анонімний покупець на аукціоні Alexander Historical Auctions в штаті Меріленд, повідомляє Бі-бі-сі.

У каталозі аукціону говориться, що годинник, можливо, був подарунком на день народження фашистському лідеру в 1933 році, коли він став канцлером Німеччини. На годиннику Huber зображена свастика і вигравірувані ініціали AH.

Згідно з оцінкою аукціонного дому, годинник було взято як сувенір, коли в травні 1945 року близько 30 французьких солдатів штурмували альпійський притулок Гітлера Бергхоф.

Вважається, що потім годинник перепродали, і він зберігався в декількох поколіннях сім'ї попереднього власника.

У числі інших лотів аукціону була сукня, що належала дружині Гітлера Єві Браун, фотографії нацистських чиновників з автографами і жовта тканинна зірка Давида зі словом Jude, яку нацисти вимагали від євреїв нашивати на одяг для ідентифікації та стигматизації.

Єврейські лідери напередодні продажу засудили рішення виставити годинник на торги, проте аукціонний будинок, який в минулому продавав і інші нацистські реліквії, заявив німецьким ЗМІ, що його метою є збереження історії.

Зокрема, у відкритому листі, підписаному 34 єврейськими діячами, торги називалися "огидними" і містився заклик зняти з аукціону нацистські предмети.

Рабин Менахем Марголін, голова Європейської єврейської асоціації, сказав, що угода "допомогла тим, хто ідеалізує все те, що відстоювала нацистська партія".

"Хоча очевидно, що уроки історії необхідно засвоїти - і справжнім нацистським артефактам дійсно місце в музеях або наукових установах - предмети, які ви продаєте, явно ними не є", - написав він.

У бесіді з німецькою пресою перед продажем представники Alexander Historical Auctions заявили, що їхня мета - зберегти історію, а більшість проданих предметів зберігаються в приватних колекціях або передані в дар музеям Голокосту.

"Історію треба зберігати, будь то хорошу чи погану, - заявила Deutsche Welle віце-президент аукціонного дому Мінді Грінштейн. - Якщо знищити історію, не буде доказів того, що вона була".

Alexander Historical Auctions також пояснив, що не може надати докази того, що Гітлер дійсно носив годинник. Однак незалежний експерт дійшов висновку, що, по всій видимості, годинник належав йому.

Аукціонери розраховували виручити за годинник від $ 2 до $4 млн, однак настільки щедрих покупців не знайшлося.

Як повідомляв УНІАН, співробітники однієї зі шкіл у підмосковному Клині провели "суботник" під назвою "Праця звільняє". Після облагородження території учасники акції сфотографувалися з плакатами "Один народ, одна нація, один праVитель".

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