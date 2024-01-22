Глава зовнішньополітичного відомства запевнив, що конфлікт на Близькому Сході не відтягне на себе всю увагу.

У Брюсселі заявили, що українцям не слід хвилюватися через ослаблення підтримки Євросоюзу, попри зміщення фокусу на конфлікт на Близький Схід. У Європі запевнили, що Україна стоїть першим пунктом у порядку денному.

"Той факт, що ми залучені в пошук рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Першим, хто виступить (сьогодні), буде міністр закордонних справ України, і ми обговоримо з міністрами нашу постійну підтримку України", – заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель на засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі.

При цьому він вказав, що "українцям не варто хвилюватися". За його словами, "Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і раніше, і вона буде продовжуватися".

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Проблеми з допомогою ЄС для України - останні новини

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу в Брюсселі накласти вето на допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро від ЄС.

Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він упевнений, що Україна буде забезпечена фінансуванням незважаючи на угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 мільярдів євро.

У свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує позитивний результат щодо розблокування створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро від Євросоюзу.

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