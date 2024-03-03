За словами Зузани Чапутової, найшвидший шлях до миру – через Володимира Путіна, який накаже своїм військам вийти з України

Зустріч міністрі закордонних справ Словаччини та Російської Федерації Юрая Бланара та Сергія Лаврова виявилася малорезультативною з точки зору вирішення питання війни в Україні. Про це у соцмережі Х повідомила президент Словаччини Зузана Чапутова.

За її словами, ця зустріч "не наблизила нас до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно і безпідставно вторглася".

"Найшвидший шлях до миру – через Володимира Путіна, який накаже своїм військам вийти з України, не даючи йому надії на свою перемогу та прийняття", - наголосила Чапутова.

Зустріч глав МЗС Словаччини та РФ

Напередодні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і потиснув йому руку. Дипломати обговорили можливості, які може дати мирний саміт у Швейцарії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи зустріч, заявив, що вона є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики на всіх сторонах світової зустрічі".

Водночас представники словацької опозиції заявили, що Бланар у такий спосіб поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм чи Угорщиною, назвавши це "зрадою нашої зовнішньополітичної орієнтації".

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