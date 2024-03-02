Фіцо заявив, що ця зустріч є прикладом "збалансованої та суверенної словацької зовнішньої політики".

Глава МЗС Словаччини Юрій Бланар на дипломатичному форумі в Анталії, (Туреччина) провів зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Фото дружнього рукостискання чиновників опублікувало МЗС Росії.

Як пише Actuality, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи зустріч, заявив, що вона є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики на всіх сторонах світової зустрічі".

"Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром", - сказав Фіцо.

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Повідомляється, що міністри закордонних справ обговорили можливості, які може дати мирний саміт у Швейцарії.

Водночас, представники словацької опозиції заявили, що Бланар у такий спосіб поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм чи Угорщиною, назвавши це "зрадою нашої зовнішньополітичної орієнтації".

Крім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.

Заяви Фіцо

У день другої річниці повномасштабної війни з Росією Фіцо заявив, що "війна почалася 2014 року з витівок українських неонацистів". Він публічно звинуватив Захід у тому, що у нього була стратегія продовження війни в Україні.

Словацький прем'єр також розкритикував ідею вступу України до НАТО. За його словами, така подія спричинить Третю світову війну.

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