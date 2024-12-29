На щастя, всі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло Торп Сандефіорд у Норвегії. Причиною інциденту став збій гідравліки, пише SR.

Рейс, який вилетів з аеропорту Осло в Амстердам, був направлений в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло. Незважаючи на те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись на м’якій траві біля руліжної доріжки.

На щастя, всі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

"Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло з пунктом призначення Амстердам цього вечора (28.12) було чути гучний шум. Було вирішено спрямувати в аеропорт Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на невеликій швидкості вилетів за межі злітної смуги на траву. Усі 176 пасажирів і 6 членів екіпажу неушкоджені та перебувають під опікою. Обставини інциденту з'ясовуються", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Після аварійної посадки пасажири були безпечно евакуйовані з літака за допомогою мобільних сходів, оскільки рятувальники швидко прибули на місце події. Наразі влада надає підтримку та допомогу мандрівникам та екіпажу.

Інші авіакатастрофи

Як повідомляв УНІАН, у Південній Кореї зазнав аварії пасажирський літак Jeju Air. Під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході країни авіалайнер літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

Financial Times пише, що внаслідок авіакатастрофи загинула щонайменше 151 людина.

Водночас у Канаді пасажирський літак загорівся під час жорсткої посадки в аеропорту Галіфакса. Інцидент відбувся із лайнером компанії Air Canada, аеропорт тимчасово закрили, пасажирів евакуювали без постраждалих.

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