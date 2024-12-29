Очевидці кажуть, що літак нахилився та здійснив жорстку посадку. Ймовірно, не розкрилося шасі.

У Канаді пасажирський літак загорівся під час жорсткої посадки в аеропорту Галіфакса. Інцидент відбувся із лайнером компанії Air Canada, аеропорт тимчасово закрили, пасажирів евакуювали без постраждалих, повідомляє CBC News.

Жорстка посадка сталася у суботу ввечері, 28 грудня. Літак рейсу 2259 авіакомпанії Air Canada прибув зі Сент-Джонса, Нідерланди. Лайнер здійснив жорстку посадку, після чого його частина загорілася.

Очевидці розповіли, що під час посадки літак почав нахилятися вліво, що спричинило сильний удар, а одне з крил ковзнуло по злітно-посадковій смузі. На відео з салону літака видно іскри.

Одна з пасажирок розповіла, що літак почав неконтрольовано рухатися по злітній смузі після невдалої посадки:

"Літак сильно трясло, і в певний момент ми зрозуміли, що шасі, ймовірно, не витримали удару. Потім ми побачили вогонь".

Пасажирів евакуювали через аварійні виходи. Попри паніку на борту, евакуація пройшла вдало, постраждалих нема. Летовище закрили для проведення аварійно-рятувальних робіт і очищення злітної смуги. Ймовірно, шасі літака не розкрилось належним чином.

Авіакатастрофи у світі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Південній Кореї зазнав аварії пасажирський літак Jeju Air. Під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході країни авіалайнер літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

Financial Times пише, що внаслідок авіакатастрофи загинула щонайменше 151 людина.

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