Авіакатастрофа у Південній Кореї: загинуло щонайменше 122 людини

Ймовірно, причиною стало зіткнення з птахами. У літаку не спрацювали шасі.

Внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака у Південній Кореї загинуло щонайменше 122 людини. Авіалайнер аварійно приземлився в аеропорту міста Муан, прокотився по злітно-посадковій смузі без шасі, врізався в огорожу та вибухнув, пише CNN.

За даними місцевої рятувальної служби, наразі підтверджено загибель щонайменше 122 людей. Двоє людей, обидва члени екіпажу, були витягнуті живими з-під уламків, однак рятувальники попереджають, що шанси знайти інших вижити невеликі.

Рейс 7C 2216 Jeju Air з Бангкока перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Це найбільш смертоносна авіаційна катастрофа, яка сталася в Південній Кореї з 1997 року, коли Boeing 747 корейських авіаліній розбився в джунглях Гуаму, в результаті чого загинули 228 осіб.

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Виконавчий директор Jeju Air, найбільшого лоукост-перевізника Південної Кореї, сказав, що до аварії в неділю літак "не виявляв жодних ознак проблем".

Як представники місцевої пожежної служби, так і авіаційні експерти кажуть, що ймовірна причина аварії - несправність шасі. Лі Чон Хюн, голова пожежної служби Муану, також повідомив ЗМІ, що причиною є "зіткнення з птахами або погана погода".

Пілот літака зробив виклик на диспетчерську вежу приблизно через хвилину після того, як погодився на запит диспетчерів змінити посадочні смуги, щоб уникнути можливого ризику зіткнення з птахами, каже місцева влада. Літак зачепив навігаційне обладнання на землі, а потім врізався в огорожу.

Знайдено одну "чорну скриньку". За словами офіційних осіб, комісія з розслідування нещасних випадків знайшла чорну скриньку з записом даних польоту, але пристрій із записом голосу ще не знайдено.

На відеозаписах катастрофи видно, що ні задньої, ні передньої стійки шасі не було видно, оскільки із задньої частини ковзаючого літака йшов дим.

За даними пожежної служби Південної Чолли, серед жертв 54 чоловіки, 57 жінок і 11 осіб, стать яких визначити не вдалося. Серед тих, хто перебував на борту, були двоє громадян Таїланду, а решта були громадянами Південної Кореї.

Boeing 737-800 аналітики описують як "надійну робочу конячку з надзвичайно високими показниками безпеки". Літак Jeju Air 737, згідно з візуальними даними Flightradar24, ймовірно, готувався до обльоту аеропорту. Зазвичай, як повідомляється, перед ухваленням рішення про подальші дії проводиться обліт для візуальної перевірки стану шасі.

Борт міг припинити надсилати інформаційні повідомлення ADS-B через кілька причин, таких як втрата електроенергії на транспондері, збої в електромережі або дії пілота.

Аварія літака у Південній Кореї

Як повідомляв УНІАН, у Південній Кореї зазнав аварії пасажирський літак Jeju Air. Під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході країни авіалайнер літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

Ввіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом. Літак виконував рейс із Бангкока.

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