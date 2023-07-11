Пєсков заявив, що прискорений режим прийняття України до НАТО нестиме загрози європейській безпеці.

У Кремлі заявили, що Анкарі не "варто носити рожеві окуляри", ніхто з європейців не хоче бачити Туреччину в Європі.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що Росія уважно відстежує заяви, що звучать перед самітом НАТО, це буде предметом глибокого аналізу для вжиття заходів щодо забезпечення безпеки країни.

"Прискорений режим прийняття України до НАТО нестиме загрози європейській безпеці. Вступ Швеції до НАТО матиме негативні наслідки, РФ плануватиме такі ж заходи, як і при вступі Фінляндії до альянсу", - додав він.

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Президент Туреччини Тайіп Ердоган закликав Європейський союз відкрити дорогу для Анкари. Він хоче, щоб рішення ухвалили до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається чисто "технічним питанням", заявив у вівторок міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Представник Міністерства закордонних справ справ Росії Марія Захарова прокоментувала рішення Туреччини схвалити заявку Швеції в НАТО. Вона оголосила, що Росія буде судити про ситуацію "у справах".