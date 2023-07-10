Турецький президент заявив, що не варто чекати компромісу від Анкари.

Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав Європейський союз відкрити дорогу для Анкари. Він хоче, щоб рішення ухвалили до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Видання U.S.News пише, що виступаючи перед від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі, Ердоган сказав, що вступ Швеції залежить від реалізації угоди, досягнутої влітку 2022 року на саміті Альянсу в Мадриді. Він додав, що ніхто не повинен чекати компромісів від Анкари.

Ердоган також сказав, що припинення війни між Україною і Росією полегшить процес вступу Києва до Альянсу.

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Довідка УНІАН. Туреччина з 1999 року має статус країни-кандидата в ЄС. Переговори про членство почалися в 2005 році, але в 2016 році процес тимчасово зупинили через політичні питання, порушення прав людини і принципів демократії.

Туреччина не єдина, хто хоче приєднатися до Європейського союзу. Статус країни-кандидата мають також Північна Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина.

Туреччина в НАТО - що відомо

Анкара вже довгі роки є повноправним членом Північноатлантичного альянсу, тому має право голосу при вступі нових членів до НАТО. У зв'язку з цим Туреччина блокує приєднання Швеції через політичні розбіжності щодо курдів.

Наприкінці травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все не готовий підтримати членство Швеції в Альнсі. Крім того, він використовував сварку між країнами через спалення Корану в Стокгольмі, щоб підкріпити свою відмову.

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