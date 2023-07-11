Представник МЗС РФ оголосила, що Росія судитиме про ситуацію "за справами".

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала рішення Туреччини схвалити заявку Швеції в НАТО.

Вона зазначила, що про присутність Анкари у військовому Альянсі Росія "ніколи не забувала" і буде судити про ситуацію "за справами". Її слова цитує RTVI.

"Туреччина - член НАТО. Ми ніколи про це не забували. Судимо за справами, робимо висновки", - сказала вона.

Туреччина погодилася "бачити" Швецію в НАТО

Нагадаємо, 10 липня лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після тривалої дискусії та ультиматумів з приводу членства Швеції НАТО дав згоду ратифікувати відповідний договір. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

До цього лідер Туреччини відзначився ультиматумом й заявив, що Європа повинна "відкрити дорогу Анкарі", перш ніж він дасть згоду на "Швецію в НАТО". Йдеться про офіційне приєднання Туреччини до ЄС. З 1999 року вона має лише статус "країни-кандидата".

На вимогу Ердогана різко відповів Держдеп США. Там уточнили, що підтримують прагнення Туреччини стати членом ЄС, однак це не дає права Анкарі перешкоджати членству Швеції в НАТО.

Спочатку лідер Туреччини аргументував свою відмову ратифікувати вступ Швеції через політичні розбіжності щодо курдів.

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