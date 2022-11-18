11 листопада стало відомо, що McDonald's піде з Білорусі - замість нього буде мережа ресторанів "Cмачно - і крапка".

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко підтримав відхід McDonald's з білоруського ринку. Самопроголошений "президент" бачить в цьому можливість для розвитку.

"Я завжди вас закликаю: харчуйтеся, споживайте своє, не кидайтеся на заморське. Це сьогодні актуально звучить в плані того, що деякі, особливо серед молоді (та й, напевно, середнього віку, а може, і старшого), стали ахати і охати: "Ах, McDonald's йде". Я думаю: слава тобі Господи, що хоч іде!", - сказав Лукашенко.

Він додав, що "білоруси самі повинні робити те, що колись робив цей McDonald's, якщо комусь це треба, і навіть краще".

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"Але тільки місце McDonald's, де працюють наші люди, наші фахівці, де споживається наш товар, повинні зайняти білоруси. У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і впихнути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі і салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - каже диктатор.

Нагадаємо, що зараз в Білорусі відкрито 25 закладів McDonald's в шести містах. 11 листопада стало відомо, що McDonald's піде з Білорусі - замість нього буде мережа ресторанів "Cмачно - і крапка".

McDonald's покинув Росію

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно покидає Росію. Корпорація таким чином засудила війну РФ проти України.

Вже в червні в будівлях ресторанів швидкого харчування McDonald's почали працювати заклади під назвою "Смачно - і крапка".