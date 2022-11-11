Замість нього почне роботу російська компанія "Вкусно - и точка".

Ресторани швидкого обслуговування McDonald's в Білорусі працюватимуть під брендом "Вкусно - и точка".

Компанія почне роботу під новим брендом протягом декількох тижнів, йдеться в заяві компанії.

"Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв і високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", - йдеться в повідомленні.

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На сайті компанії "Вкусно - и точка" повідомляється, що вони завершують процедуру передачі виключних прав за договором франчайзингу білоруської мережі підприємств швидкого обслуговування під управлінням "КСБ Вікторі".

Відзначається, що зараз в Білорусі відкрито 25 підприємств швидкого обслуговування в шести містах.

Смачно - і крапка: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно покидає Росію. Так компанія відреагувала на гуманітарну кризу в Україні, яку викликала російська агресія.

Вже в червні в будівлях ресторанів швидкого харчування McDonald's почали працювати заклади під назвою "Вкусно - и точка".

Відвідувачам продавали упаковки і стаканчики без малюнків. Крім того, в ресторані продавали старі соуси, просто зафарбувавши на них логотипи McDonald's.

Росіяни неодноразово скаржилися в соціальних мережах, що знаходять в бургерах "Вкусно - и точка" цвіль і навіть комах.

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