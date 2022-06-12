У новому ресторані швидкого харчування немає яскравих стаканчиків та упаковок для картоплі.

У столиці РФ Москві біля станції метро "Пушкінська" в будівлі ресторану швидкого харчування McDonald's почав працювати новий заклад під назвою "Вкусно и точка".

Перед відкриттям ресторану біля закладу була черга, людям роздавали накладні окуляри, кульки та стікери з бургерами, повідомив Telegram-канал Mash.

За його даними, на формі співробітників немає букв "M", проте на місцях, де не змогли позбутися нашивок західного бренду, повісили значки "Ті самі посмішки".

У заміннику McDonald's немає яскравих упаковок для картоплі й стаканчиків для напоїв - тепер упаковки просто білі. Примітно, що з соусами ніхто не морочився - на них просто чорним зафарбували старий логотип.

Кореспондент ТАСС повідомив, що в закладі меню таке ж, як і було в McDonald's, лише назви змінилися - з них прибрали частинку "Мак".

"У "Вкусно и точка" (в обід - Ред.) стали пускати перших відвідувачів. Всередині - натовпи тих, хто хоче вишневих пиріжків, журналістські камери, підлітки, які цілуються, і кондиціонер, який погано працює...", - наголошується на каналі.

Раніше ТАСС писало, що 12 червня у Москві та Московській області під новим брендом відкриються перші 14 ресторанів, в яких раніше знаходилися заклади мережі McDonald's.

Джерела агентства повідомляли, що після відкриття ресторанів McDonald's під новим брендом будуть збережені меню і штат старих закладів.

Перший ресторан McDonald's в Росії відкрили ще до розпаду СРСР - у січні 1990 року. Всього у РФ було відкрито 850 закладів цієї мережі ресторанів.

8 березня 2022 року в McDonald's заявили, що через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну на російській території будуть тимчасово закриті всі ресторани.

16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає ринок РФ.

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