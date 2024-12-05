Він розповів її під час обговорення російських злочинів проти дітей.

Постійний представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя вигадав нову історію про "українських нацистів".

Під час засідання Організації Об'єднаних Націй, на якому обговорювали російські злочини проти дітей в Україні, він заявив, що жителі одного з українських селищ нібито скаржилися йому на бандерівців:

"У звичайному українському селі, де всі жителі розмовляють російською, а на заробітки їздять у Росію, селять двох бандерівців. Через п'ять років усі підлітки там стають бандерівцями і марширують під нацистськими прапорами".

Інші вигадки Росії в ООН

Постпред РФ у Радбезі Організації Об'єднаних Націй неодноразово розповідав абсурдні історії про українців. Наприклад, він запевняв інші країни, що Україна застосовує на фронті "бойових комарів", а також звинувачував ЗСУ у створенні "подоби концентраційних таборів" у Курській області

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Під час одного із засідань представник Албанії заявив, що країна-агресор просто завантажує Раду Безпеки брехливими пропагандистськими заявами.

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