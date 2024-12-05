Представник Російської Федерації у Раді безпеки ООН відверто сміявся під час доповіді про російські злочини та порушення прав українських дітей.

Радниця керівника Офісу президента України та операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна виступила із доповіддю про вбивства, сексуальні злочини, незаконні усиновлення та мілітаризацію маленьких українців, які вчиняють російські окупанти.

Росіянин почав широко всміхатися в той момент, коли вона сказала, що Росія ніколи не зможе стерти авторство злочинів, скоєних нею в Україні. За словами Зарівни, щотижня гинуть і дістають поранення щонайменше 16 дітей.Мільйони українців стали біженцями, а ще сотні тисяч дітей залишаються на окупованих територіях.

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Наразі Україні відомо про 20 тисяч дітей, які стали жертвами незаконної депортації та примусового переміщення, однак реальна цифра може бути в рази більшою.

Під час виступу вона показала свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко, яку росіяни викрали з будинку дитини у Херсоні, а потім змінили їй ім'я та місце народження, щоб віддати у родину депутата Державної думи Сергія Миронова:

"Херсонський будинок дитини. Лише один із багатьох випадків. Його маленьким вихованцям довелося ховатися в підвалі церкви, коли ваша армія увійшла до міста. Але ФСБ їх знайшла. Їх депортували. Ви точно знаєте, де зараз наші діти. Припиніть їх мучити. Поверніть дітей в Україну".

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