Путін хоче не лише захопити Україну: Мерц розкрив справжню мету Кремля

На переконання німецького канцлера, багато людей не сприймають загрозу з боку Кремля достатньо серйозно.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не недооцінювати загрозу з боку Росії, зазначивши, що очільник Кремля Володимир Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

"Моє найбільше занепокоєння викликає те, що вплив Росії на наші суспільства недооцінюється. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту", – сказав Мерц.

На його переконання, багато людей, зокрема й у Німеччині, не сприймають загрозу з боку Кремля достатньо серйозно.

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"Вони не розуміють, у чому насправді полягає мета Росії… Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", – пояснив німецький канцлер.

Мерц також заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими союзниками та партнерами за межами США фінансує оборону України й постачання їй військового обладнання без допомоги Вашингтона.

"Це справді велике навантаження для наших бюджетів, це справді велика справа для Європейського Союзу… Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна", – наголосив він.

Як пише Bloomberg, на тлі розбіжностей із Вашингтоном європейські лідери шукають способи деескалації конфлікту, який триває вже тиждень. Президент США Дональд Трамп фактично став на бік Москви: Вашингтон вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах і погодитися на поступки задля завершення війни.

На цьому тлі Мерц заявив, що намагається переконати Трампа: стабільність Європи відповідає й інтересам самих Сполучених Штатів.

"Кожного разу, коли я зустрічаюся з Дональдом Трампом, я намагаюся переконати його, що це має бути в його ж інтересах. Стабільна Європа, європейський континент, Європейський Союз як партнер на світовій арені – це те, що вигідно й для американців", – зазначив канцлер Німеччини.

Мерц також повторив, що ключовою умовою є збереження територіальної цілісності України – "і це не підлягає сумніву".

Як зауважують у Bloomberg, європейські лідери стикаються з перспективою того, що їм доведеться й надалі підтримувати Україну самостійно, без допомоги США. Наразі вони зберігають санкції проти Москви та наполягають на тому, що Україна не повинна поступатися територіями в межах мирної угоди. Водночас європейські країни розуміють, що найближчим часом не зможуть повністю замінити американські системи протиповітряної оборони та обмін розвідувальними даними. До того ж у кількох європейських країнах незабаром розпочнеться напружений виборчий період.

Мерц заявив, що європейські уряди усвідомили серйозність ситуації, у якій опинилися, і вже реформують свої оборонні системи, щоб стати більш незалежними.

"Ми чуємо цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таке становище, яке зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО", – резюмував німецький канцлер.

Загроза для Європи з боку РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія посилить диверсії в Європі, щоб зірвати допомогу Україні взимку. На їхню думку, протягом зими 2026–2027 років країна-агресорка може активізувати диверсії та провокації в європейських країнах, намагаючись перешкодити транспортуванню західної допомоги Україні.

Польська влада також очікує провокацій з боку Росії, спрямованих проти логістичної інфраструктури Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія залишатиметься загрозою для Варшави та всієї Європи навіть після завершення війни проти України. Він наголосив на небезпеці російського мілітаризму та закликав не недооцінювати її.

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