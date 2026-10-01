Росія залишиться загрозою для Європи навіть після закінчення війни в Україні, - Сікорський

Голова МЗС Польщі зазначив, що Європа не є світовою імперією і не має наміру нею ставати.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія залишиться загрозою для Варшави та всієї Європи, навіть якщо війна проти України закінчиться вже завтра. Його слова цитує Clash Report.

"Ми не можемо дозволити собі знову недооцінювати небезпеку московського мілітаризму", – сказав Сікорський.

Голова МЗС Польщі зазначив, що Європа не є світовою імперією і не має наміру нею ставати.

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"Нам не потрібні військові бази в усіх куточках світу. Нам потрібно бути достатньо сильними, щоб стримати Путіна", – підкреслив він.

Крім того, Сікорський додав, що економіка Росії могла б бути порівнянною з економікою США, якби Москва розвивала її замість того, щоб вкладати більшу частину коштів у свої збройні сили.

"Одного разу я швидко підрахував, на якому рівні перебувала б Росія, якби з 1913 року вона розвивалася такими ж темпами, як Канада. У неї була б економіка, порівнянна з економікою Сполучених Штатів. Наразі ж її економіка поступається навіть економіці Італії", – сказав голова МЗС Польщі.

Путін захотів для Росії довгострокові "гарантії безпеки"

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має забезпечити собі "гарантії безпеки" на кілька поколінь уперед. За його словами, російський народ нікому не залякати й не зламати.

Диктатор заявив, що, зберігаючи макроекономічну стабільність, необхідно повністю виконати соціальні зобов’язання, вирішити інші завдання та надати нового імпульсу інвестиційному циклу в Росії.

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