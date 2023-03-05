Режим Лукашенка продовжує використовувати гібридні методи для нападів на сусідні країни.

Група мігрантів намагалася подолати інженерні загородження на польсько-білоруському кордоні, озброївшись різаками для дроту і драбиною. Відповідне відео опублікувала Прикордонна служба Польщі.

На опублікованих кадрах видно, як група людей з рюкзаками пробираються через ліс на білоруській стороні кордону. Один з учасників групи приніс на спині розкладну драбину.

"Вони знають, що це буде нелегальний проїзд, тому платять організаторам, щоб вони довезли їх до кордону, надали драбини, ножиці для перерізання колючого дроту і т.д. Вони вже готуються до нелегального перетину кордону в країнах походження", – підкреслила польська влада.

Відео дня

За словами заступника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, у найближчі тижні або місяці з боку Білорусі може посилитися потік нелегалів з метою "дестабілізувати східний фланг НАТО".

"Все залежатиме від політичного рішення Росії, що використовує цей інструмент для дій проти Польщі та Європи", – наголосив він.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

У 2021 році режим Лукашенка організував масштабну кампанію з тиску на Польщу і Литву за допомогою потужних потоків нелегальних мігрантів, яких спеціально завозили в Білорусь з Близького Сходу, щоб вони атакували кордони ЄС. Після цього Литва і Польща побудували спеціальні загородження уздовж усіх сухопутних ділянок кордону з Білоруссю.

У лютому 2023 року в Прикордонна служба Польщі заявила, що з Білорусі знову посилився потік нелегальних мігрантів. При цьому Варшава впевнена, що атаки нелегалів на кордон організовані спецслужбами Білорусі.

На тлі введених санкцій і погіршення відносин між країнами Польща в лютому закрила останній вантажний пункт прикордонного переходу з Білоруссю.

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