Польська влада як і раніше впевнена, що потік нелегалів організований спецслужбами Білорусі.

Польща знову фіксує зростання кількості нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в країну через кордон з Білоруссю. Потік нелегалів цілеспрямовано організований білоруською владою, повідомляє Прикордонна Служба Польщі.

Так, весь останній тиждень польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю.

Як випливає з повідомлень польських прикордонників у Twitter, у суботу незаконно потрапити до країни намагалася 31 особа, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше нелегалів завернули минулої неділі - 76 осіб за добу. Серед мігрантів в основному громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки.

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"Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і співпрацюючими з ними злочинними угрупованнями", – заявили в прикордонній службі Польщі.

Міграційна криза, створена Білоруссю

З 2021 року режим Лукашенка почав активно використовувати нелегальних мігрантів з країн Африки та Азії для політичного тиску на сусідні країни ЄС. Влада Євросоюзу прямо звинуватила Мінськ у ворожих діях.

Кількість нелегалів, які атакують кордони Литви та Польщі з боку Білорусі сильно перевершувало звичайні показники, що підтверджувало штучний характер кризи.

Щоб убезпечити себе від напливу нелегалів, Литва і Польща почали будувати вздовж усього кордону з Білоруссю лінію загороджень довжиною в сотні кілометрів.

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