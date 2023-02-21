Так польська влада відреагувала на обмеження для польських перевізників.

Влада Польщі закрила для вантажівок з Білорусі останній працюючий пункт пропуску на кордоні.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Каміньський прийняв рішення обмежити рух вантажівок через прикордонний пункт пропуску "Кукурики" з 19:00 21 лютого, йдеться в офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ.

"У зв'язку з введеними владою Білорусі обмеженнями для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на прикордонних переходах з Литвою і Латвією, міністр Маріуш Камінський прийняв рішення обмежити рух вантажних автомобілів з Білорусі на кордоні Кукуріки-Козловичі. Обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рух буде призупинено до тих пір, поки влада Білорусі не зніме обмеження для польських перевізників.

Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі

Нагадаємо, що 10 лютого Польща закрила один з найбільших прикордонних переходів з Білоруссю. У МВС заявили, що це рішення було прийнято в інтересах безпеки країни.

17 лютого в Білорусі заборонили проїзд польських вантажівок через пункти пропуску на кордоні з Латвією і Литвою.

Відомо, що на сьогодні на кордоні Польщі та Білорусі залишився один діючий пункт пропуску - "Тересполь".

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