На чоловіка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі вчинили напад.
Про це пише Bloomberg.
Невідомий рано вранці проник в їх будинок в Сан-Франциско і напав на 82-річного Пола Пелосі. Спікера в цей момент не було вдома.
Чоловіка доставили в лікарню, про ступінь його травм не повідомляється.
Прес-секретар Пелосі Дрю Хеммілл повідомив, що нападника затримали. Мотиви нападу розслідуються.
"Спікер та її сім'я вдячні рятувальникам та медичним працівникам і просять про конфіденційність", - сказав він.
Ненсі Пелосі: що відомо
Пелосі - демократ, депутат Палати Представників Конгресу США з 1987 року, спікер Палати представників.
У 2007 році вона стала першою жінкою, обраною спікером нижньої палати Конгресу.
На початку серпня Пелосі прибула з візитом на Тайвань, ставши першим високопоставленим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Через цей візит між Китаєм і США загострилися відносини. Влада Китаю говорилп, що прийме "рішучі заходи" у разі її прибуття на Тайвань.
Як відомо, в листопаді в Сполучених Штатах Америки відбудуться проміжні вибори в Палату представників.
Раніше Пелосі запевнила, що Штати продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів.