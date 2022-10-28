На чоловіка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі вчинили напад.

Про це пише Bloomberg.

Невідомий рано вранці проник в їх будинок в Сан-Франциско і напав на 82-річного Пола Пелосі. Спікера в цей момент не було вдома.

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Чоловіка доставили в лікарню, про ступінь його травм не повідомляється.

Прес-секретар Пелосі Дрю Хеммілл повідомив, що нападника затримали. Мотиви нападу розслідуються.

"Спікер та її сім'я вдячні рятувальникам та медичним працівникам і просять про конфіденційність", - сказав він.

Ненсі Пелосі: що відомо

Пелосі - демократ, депутат Палати Представників Конгресу США з 1987 року, спікер Палати представників.

У 2007 році вона стала першою жінкою, обраною спікером нижньої палати Конгресу.

На початку серпня Пелосі прибула з візитом на Тайвань, ставши першим високопоставленим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Через цей візит між Китаєм і США загострилися відносини. Влада Китаю говорилп, що прийме "рішучі заходи" у разі її прибуття на Тайвань.

Як відомо, в листопаді в Сполучених Штатах Америки відбудуться проміжні вибори в Палату представників.

Раніше Пелосі запевнила, що Штати продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів.

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