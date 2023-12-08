Така співпраця становить загрозу не лише для України, наголосив Кірбі.

Між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі. Очевидним доказом цього є безпілотники, які Тегеран продовжує постачати Москві.

Про це на брифінгу заявив представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи зустріч Володимира Путіна із іранським колегою Ебрагімом Раїсі, пише "Голос Америки". Зазначається, що зближення РФ та Ірану в оборонній співпраці фіксується вже протягом "багатьох місяців". Обидві країни прагнуть отримати від цього збільшення військових потужностей.

"Очевидним доказом цього є безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, аби вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру", – наголосив він.

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Кірбі зауважив, що у Штатів є підстави вважати, що Іран хоче отримати від цього партнерства "сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті та/або балістичні".

"Я не можу сказати, що ми бачимо реальні докази переміщення таких оборонних засобів. Але між цими двома країнами очевидно поглиблюються відносини в оборонній галузі", – пояснив він.

Водночас представник Ради з нацбезпеки США зазначив, що така співпраця є становить загрозу не лише для України, але й для мешканців Близького Сходу. Можливості, які може отримати Іран, роблять його "дестабілізаційну діяльність ще більш тривожною".

Співпраця Росії та Ірану: останні новини

Нещодавно Іран оголосив, що скоро отримає найбільшу закупівлю військової техніки з Росії за більш ніж 30 років. Так, Іран хоче придбати літаки Су-35, ударні вертольоти Мі-28 і навчально-тренувальні літаки Як-130 для його регулярних збройних сил. У західних ЗМІ пишуть, що завершення угоди могло б стати безпрограшним варіантом як для Москви, так і для Тегерана.

Крім того, Росія продовжує докладати значних зусиль, щоб домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет. Проте, за даними Головного управління розвідки Міноборони України стверджують, що поки успіху в Москви немає.

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