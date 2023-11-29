Для Тегерана прибуття нових Су-35 розвіє зростаючі підозри в тому, що Іран дає Росії більше, ніж він отримує натомість.

Іран в черговий раз заявив, що незабаром отримає найбільшу закупівлю військової техніки з Росії за більш ніж 30 років. Своєчасне завершення продажу могло б стати безпрограшним варіантом як для Москви, так і для Тегерана або, принаймні, зберегти обличчя в двох проблемних столицях.

Завершені домовленості про придбання Іраном багатоцільових винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130 для його регулярних збройних сил, повідомив у вівторок іранському інформаційному агентству "Таснім" заступник Міністра оборони Ірану бригадний генерал Махді Фарахі, пише Forbes.

Принаймні з 2021 року в періодичних звітах зазначалося, що Іран придбає близько двох десятків Су-35, які Росія раніше побудувала для виконання замовлення з Єгипту, яке, як повідомляється, було скасований Каїром під тиском США. З тих пір як Росія почала фатальне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва встановила безпрецедентне оборонне партнерство з Тегераном.

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Хоча Росія, як повідомляється, передала Ірану мільйони доларів готівкою і нібито захопила західне озброєння, яке Тегеран міг переробити (наприклад, протитанкову ракету Джавелін), винищувачів не було видно.

Наприкінці 2022 року Білий дім оголосив, що Росія може розпочати поставки протягом року. Іранський чиновник навіть повідомив Тасніму, що перший літак може прибути вже в березні 2023 року, до святкового іранського Нового року.

Були деякі ознаки того, що Росія робить невеликі кроки для виконання своєї частини угоди на початку вересня, коли вона поставила два літаки. Це були не довгоочікувані Су-35, а перші Як-130, замовлені Тегераном. Ця поставка припускала, що в кінцевому підсумку за нею можуть піти Су-35.

Остання заява Фарахі цікава, оскільки вона уточнює, що в кінцевому підсумку Іран вибрав вертоліт Мі-28, як і прогнозувалося в цій області ще в січні. Мі-28, ймовірно, краще Ка-52, який зазнав значних втрат на Україні.

У заяві Фарахі не уточнюється, чи отримає Іран якісь нові засоби ППО. Періодичні звіти також вказували на те, що Тегеран отримає С-400, більш досконалу систему протиповітряної оборони великої дальності, ніж С-300ПМУ-2, яку він отримав з Москви в 2016 році в рамках відкладеного контракту, спочатку підписаного в 2007 році.

У 2015 році широко поширилися чутки про те, що Іран скористається можливістю закупити у Росії 300 основних бойових танків Т-90 для своєї регулярної армії.

Якщо заява Фарахі незабаром підтвердиться, ця поставка може принести користь політичним елітам в Тегерані і Москві.

Для Тегерана прибуття нових Су-35 розвіє зростаючі підозри в тому, що Іран дає Росії більше, ніж він отримує натомість. Воно також забезпечить свої регулярні збройні сили такою необхідною модернізацією техніки. Для Москви продаж цієї високоякісної зброї доведе, що вона все ще може забезпечити нові контракти на експорт зброї, незважаючи на численні проблеми з ланцюжком поставок, з якими вона зіткнулася після вторгнення в Україну.

З іншого боку, якщо контракт зіткнеться з ще однією тривалою або невизначеною затримкою, це знову висвітлить недоліки безпрецедентного військово-технічного альянсу Росії та Ірану і приведе ще більше іранців до висновку, що це невзаємні або навіть експлуататорські відносини.

Співпраця Ірану і РФ - деталі

Москва "вмовила" Іран на покупку трьох видів літаків ударного типу - на винищувач Су-35, ударний вертоліт Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130. Факт угоди підтвердив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі. Згаданими видами авіації ВПС Ірану збираються озброїти свій авіафлот.

Росія продовжує докладати значних зусиль, щоб домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет. Однак поки ці спроби не увінчалися успіхом.

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