65-річний політик регулярно здійснює пробіжки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пробіжки зазнав травми.

Речниця німецького уряду заявила для DPA, що Шольц впав і отримав синці. Він почувається не добре і навіть скасував заплановану на 3 вересня поїздку в місто Герінген.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі", - сказала представниця Шольца.

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Нагадаємо, що у липні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був госпіталізований у відділення невідкладної допомоги в передмісті Тель-Авіва після того, як він раптово втратив свідомість.

Шольц і Україна

Нещодавно група антиукраїнських активістів у Мюнхені намагалася зірвати виступ Шольца, але канцлер рішуче відповів їм, заявивши, що Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю і назвавши цих активістів "захисниками Путіна".

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