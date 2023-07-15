Попередньо, причиною втрати свідомості стало зневоднення через сильну спеку.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був госпіталізований у відділення невідкладної допомоги в передмісті Тель-Авіва після того, як він раптово втратив свідомість. Цю інформацію виданню The Jerusalem Post підтвердили в канцелярії глави уряду.

За словами джерел з медичного центру "Шиба", куди поклали Нетаньяху, прем'єр-міністр втратив свідомість, перебуваючи вдома в Кесарії, в результаті чого впав і вдарився головою. Повідомляється також, що він відчував біль у грудях.

Після прибуття в лікарню Нетаньяху вже перебував у повній свідомості. Повідомляється, що він почуває себе добре і пройшов діагностичну процедуру перевірки стану головного мозку. Також лікарі перевірили серце політика.

Відео дня

Подробиці обстеження не розголошуються, але в офісі Нетаньяху журналістам відповіли, що нічого незвичайного лікарі не знайшли. Початкова оцінка вказує на зневоднення як основний фактор, що спричинив втрату свідомості.

"За рекомендацією лікарів прем'єр-міністр продовжує проходити додаткові планові обстеження", — додали в його відомстві.

У відео, опублікованому трохи пізніше, прем'єр-міністр особисто звернувся до ізраїльтян з лікарні і розповів про те, що трапилося.

"Вчора я провів деякий час у Кінереті з дружиною, на сонці, без шапки та без води. Гарна ідея", - з посмішкою заявив він.

Нетаньяху зазначив, що почувається добре і закликав співвітчизників бути обережнішими у спеку, яка накрила Ізраїль.

Спека на планеті

Не тільки Ізраїль сьогодні страждає від жорстокої спеки. У південних європейських країнах і США спостерігається екстремально спекотна погода. Сьогодні в 16 містах Італії був встановлений червоний рівень небезпеки, а в каліфорнійській Долині Смерті прогнозують, що стовпчик термометра підніметься до +54 С.

До слова, українців найближчими днями теж очікує значне підвищення температури повітря. Якщо в неділю вдень повітря прогріється до помірних 23-29° в залежності від регіону, то в понеділок денні пікові температури досягнуть 28-34°.

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