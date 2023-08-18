Він звинуватив противників надання Україні зброї в захисті розпалювача війни Володимира Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко висловився на адресу супротивників постачання зброї для України. Останні намагалися зірвати виступ Шольца на передвиборчому заході СДПН в Мюнхені.

"Говорити українцям, що вони просто повинні дозволити захопити свою країну, - не має нічого спільного з пацифізмом. Ті, хто прийшов на площу як "голуби миру", - насправді "грішні ангели з пекла", які захищають розпалювача війни Володимира Путіна", - цитує канцлера Шольца DW.

Згідно з останнім опитуванням ARD-DeutschlandTrend, 52% виборців вважають, що Німеччина не повинна постачати Україні крилаті ракети Taurus. 36% дотримуються протилежної думки. Особливо велика кількість противників поставок в східній частині Німеччини, де "проти" виступають більше 70% населення.

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Військова допомога Україні від Німеччини - деталі

Уряд Німеччини запланував щорічну військову підтримку України у розмірі 5 млрд євро. Надавати її планують до 2027 року. Про це повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Рішення уряду має затвердити Бундестаг.

Також Лінднер повідомив, що ФРН вже надала Україні допомоги на 22 мільярди євро. 12 мільярдів з цієї суми витратили саме на військову підтримку.

У Німеччині офіційно підтвердили поставки Україні системи повітряної розвідки нового покоління Luna. Її передача відбудеться протягом цього року.

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